Atende Fácil deve abrir à população no fim de agosto

28/07/2022 | 12:26



As obras do Atende Fácil Saúde serão entregues até o fim de agosto. Conforme oprojeto da Prefeitura, o equipamento será unidade moderna, que reunirá Centro de Especialidades Médicas, com 16 consultórios, Centro de Diagnósticos, com unidade de análises clínicas e por imagem, Centro de Atenção Geriátrica, com profissionais especializados no trato com a terceira idade, além de contar com a primeira farmácia pública 24 horas da região, que funcionará os sete dias da semana, ininterruptamente.

A obra exigiu investimento total de R$ 20 milhões, dos quais cerca de R$ 14,5 milhões serão repassados pelo governo do Estado, por meio do programa Desenvolve-SP. O valor restante será desembolsado pela administração municipal para compra de equipamentos e mobiliários. A estimativa é de 10 mil atendimentos por mês, sem contabilizar a demanda farmacêutica.

No pavimento inferior funcionarão as salas de exames para teste ergométrico, holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, duas salas de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, raio X e a farmácia 24 horas. No térreo, onde ficará a entrada principal do prédio, serão 19 salas, sendo 10 consultórios multiuso e os demais para atender especialidades como ginecologia, odontologia, oftalmologia e fonoaudiologia. Além disso, haverá sala de fisioterapia, duas salas para triagem, sala de enfermagem, imunização e coleta.

O Atende Fácil Saúde está localizado na esquina das avenidas Goiás e Senador Roberto Simonsen, em área de 4.200 m².