Ana Maria Braga estaria vivendo romance com jornalista da Globo

28/07/2022 | 12:10



O amor está no ar! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Ana Maria Braga está de namorado novo. Apesar de ainda serem bastante discretos, eles teriam ido juntos à gravação da final do quadro Super Chefinhos, que aconteceu no último domingo, dia 24.

O nome do sortudo? Fábio Arruda, editor de imagens no Departamento de Esportes da Rede Globo. Os dois também foram vistos em clima de romance durante a festa junina dada na casa de Ana Maria no Rio de Janeiro.

A assessoria de imprensa da apresentadora foi procurada, não tendo se manifestado até a publicação desta matéria. À colunista Fábia, seus representantes disseram que não fariam comentários sobre sua vida pessoal de Ana Maria. Seja como for, felicidades ao casal!

Vale lembrar que a apresentadora de 73 anos de idade já é conhecida por trocar palavras de carinho com alguns convidados e repórteres de seu programa, o que diverte o público. Ana Maria já foi casada três vezes ao longo de sua vida. Seu último casamento, com Johnny Lucet, acabou em junho de 2021. Mas antes deste relacionamento ela também foi casada entre 1980 e 1992 com o economista Eduardo de Carvalho, pai de seus dois filhos, Mariana e Pedro. E entre 1997 e 2002 se relacionou com o empresário Carlos Madrulha.