Estudantes terão nova área de lazer e espaços para a prática esportiva

Da Redação



28/07/2022 | 12:03



Além de duas novas escolas municipais de ensino infantil e fundamental, o Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do bairro Santa Maria conta com estrutura de lazer e destinado à prática de atividades físicas. O novo equipamento, que será inaugurado domingo pela Prefeitura, conta com duas quadras poliesportivas externas, uma quadra coberta e um playgroud.

O projeto segue a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações e atende a medidas de sustentabilidade urbana, em cumprimento aos requisitos de Instalação Modelo do Programa Município VerdeAzul. Entre os pontos contemplados estão a preservação e a utilização de espécies nativas; traçados que privilegiam o pedestre e o ciclista; previsão de espaços de uso comum para a integração da comunidade; utilização de disponitivos para a redução da utilização de água; área para compostagem de resíduos orgânicos e estrutura para a coleta seletiva. O novo complexo deducacional conta, ainda, com espaços para a produção de alimentos, sobretudo de hortaliçass.

Os ambientes foram projetados prevendo orientação solar adequada, ajustado ao clima local, e que aproveitam a ventilação e a iluminação naturais em todo o espaço. A Prefeitura utilizou no complexo pavimentação permeável e adaptou o projeto à topografia local.