Da Redação



28/07/2022 | 11:53



O Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do bairro Santa Maria, em São Caetano, será entregue à população domingo. Com investimento de R$ 21,1 milhões e área de quase 10 mil m², essa será, segundo a Prefeitura, a maior obra do município no setor da educação, em termos de recursos e volume de construção.

O espaço, que abrigará o novo equipamento, foi até 2020 sede de uma das mais antigas escolas da cidade, a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Eda Mantoanelli, inaugurada em 1968. “Apesar de ter uma área excelente, o prédio já não apresentava estrutura para receber os alunos. Havia problemas hidráulicos, elétricos e até salas interditadas. O grande acerto da Prefeitura foi ter nos chamado para conversar. Acompanhamos cada etapa do projeto”, lembrou Fábio dos Santos, integrante da APM (Associação de Pais e Mestres).

A antiga unidade de ensino deu espaço para duas novas escolas, a Emef Teresinha Dario Fiorotti, que terá capacidade para atender 660 estudantes, e a Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Rosana Aparecida Munhos, que atenderá até 190 alunos. Juntos, os prédios terão 25 salas de aula, 16 salas de apoio, oito estúdios, dois laboratórios, dois berçários, sala de arte, sala de dança, biblioteca, sala de música, auditório e sala de exposição. <EM>

“O complexo é importante para essa região por conta da demanda do bairro. Antigamente havia no local apenas uma escola de ensino fundamental e agora teremos também uma escola de educação infantil, o que atende à necessidade desse território. Termos uma escola planejada, com espaços adequados para além das salas de aula, permite que as crianças aprendam mais e melhor”, disse a secretária de Educação de São Caetano, Minéa Fratelli.

O diálogo entre pooder público e comunidade escolar sobre a revitalização do espaço começou em 2017. A assinatura de edital para a execução das obras aconteceu em dezembro de 2019. As intervenções tiveram início no ano seguinte. Durante o período, os alunos da então Emef Eda Mantoanelli foram transferidos para o colégio da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). O recurso para a obra foi garantido por meio de linha de crédito, autorizada pela Câmara. <EM>

Seguindo o cronograma divulgado pela Prefeitura, as atividades no novo complexo educacional terão início no dia 2 de agosto. Os estudantes das novas unidades retornarão das férias em uma das mais modernas estruturas de ensino da cidade. “Com a inauguração do complexo, os alunos estão ganhando um presente para além do que eles podiam imaginar. Meu filho está ansioso para a volta às aulas. Quero ver a carinha dele quando entrar nessa nova escola”, afirmou Fábio.