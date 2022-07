GX.games: conheça plataforma grátis online de jogos

Da Redação

Do 33Giga



28/07/2022 | 11:55



Quando os indivíduos se reúnem para criar algo pelo qual são verdadeiramente apaixonados, a habilidade e a qualidade são sempre tangíveis. Os jogos independentes não são diferentes.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

É por isso que GX.games, uma plataforma cheia de jogos indie para você jogar, agora permite que você coloque as mãos em dois incríveis jogos indie de última geração criados com o GameMaker gratuitamente todos os meses. Para isso, acesse https://gxc.gg/pt-br/.

GX.Games é uma plataforma onde criadores de jogos independentes se encontram com o público do navegador Opera GX. Nesta etapa, a equipe GX traz mais jogos independentes para o centro das atenções e os oferece gratuitamente para o grande público se divertir e se apaixonar.

A cada duas semanas, GX.games adicionará um novo e fantástico jogo indie de primeira linha à plataforma, com os usuários podendo jogar de graça o quanto quiserem por até três meses.

Além disso, GX.games também será o destino de uma série de lançamentos e demos de jogos exclusivos nos próximos meses, como o tão aguardado metroidvania focado em combate, Windmills, que deve estrear na plataforma em outubro.

Seals of Bygone e mais

Os jogadores que visitarem a GX.games neste verão poderão jogar Seals of Bygone, um roguelike de sobrevivência baseado em classes no qual os jogadores assumem o manto de um Sealer para lutar contra as forças do caos que despertam pela terra.

É um jogo de ritmo acelerado, onde você luta contra outros usando habilidades especiais de seu herói, coleta e atualiza armas, enfrenta chefes únicos e avança pelos mundos. O jogo é perfeito se você precisar de um aquecimento antes da próxima partida de CS com seus amigos, mas cuidado, pois você pode ficar viciado e passar a tarde inteira com ele.

Totemlands é um jogo relaxante de criação de totens no qual você pode levantar os pés, explorar a terra e caçar espíritos rebeldes. Os jogadores que amam jogos de sobrevivência e criação, vão se sentir em casa com ele – exploração sem fim, coleta de recursos, criação, atualização e construção de novos totens é realmente gratificante.

Este jogo é recomendado para relaxar à noite com sua bebida. Dogworld é um jogo de tiro com elementos de plataforma, ambientado em um mundo cheio de cães, onde a humanidade precisa ser salva das garras malignas de uma IA desonesta chamada Daddy. Definitivamente vale a pena conferir devido ao seu estilo artístico único e jogabilidade divertida e envolvente.

Sheepo é um jogo de plataforma metroidvania onde você entra no lugar do protagonista que muda de forma, enquanto eles exploram uma plataforma desconhecida e coletam amostras de todos os organismos que vivem lá.

Gráficos exclusivos e boa vibração são algo para experimentar jogando este título pequeno e brilhante, que você também pode encontrar em todos os consoles do Switch ao PS5.

Doomed to Hell é um roguelike de ritmo acelerado, onde você joga como Rose, uma humana tentando lutar para sair do inferno, lutando contra ondas de inimigos e obtendo novas armas, tudo para ganhar sua vida de volta. A cada nível, você tem a chance de atualizar seu personagem e armas para garantir que esteja pronto para enfrentar inimigos e chefes mais fortes.

Tunnel of Doom é um híbrido de ação rogue-lite que mistura defesa de torre com jogabilidade de combate corpo a corpo e à distância. Misturar os gêneros com o gerenciamento de recursos e o rastreamento de masmorras oferece uma jogabilidade recompensadora, uma maneira perfeita de começar o dia.

Opera GX

Para experimentar esses jogos gratuitamente, os usuários precisarão abrir ou baixar o Opera GX. Eles podem acessar o GX.Games navegando até o site ou diretamente do GX Corner no navegador.

Eles podem começar a jogar, incluindo os títulos indie premium instantaneamente, sem a necessidade de criar uma conta ou baixar nenhum deles.

GX.games também abriga centenas de jogos incríveis que foram criados e compartilhados na plataforma gratuitamente usando o GameMaker, o mecanismo de desenvolvimento de jogos 2D com vários milhões de downloads que faz parte da família Opera Gaming.