Reciclar,responsabilidade de todos

Gilvan Junior

Superintendente do Semasa



28/07/2022 | 10:59



Parece simples colocar o saco de lixo na rua, fora de casa, e esperar o caminhão passar. Mas, não existe um lugar chamado fora. Os resíduos produzidos pela atividade humana precisam de um destino final ambientalmente correto, seja um aterro sanitário, ou a reciclagem.Dessa forma, estes produtos retornam à cadeia produtiva, gerando economia de recursos naturais, renda e dignidade para quem vive deste trabalho.

Segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2020 foram coletadas mais de 76 milhões de toneladas de resíduos em todo o país, sendo que 74% dos municípios brasileiros possuem iniciativas voltadas à coleta seletiva.

São dados expressivos que trazem preocupação quando olhamos para o futuro ambiental que desejamos para as cidades e para as próximas gerações. O desenvolvimento sustentável está ligado às ações dos 5Rs, englobando aspectos sociais e econômicos.

Reciclar gera riqueza. Santo André foi a primeira do Grande ABC a ter um serviço de coleta de resíduos secos porta a porta, há 25 anos. No ano 2000,fomos o primeiro município do Estado com coleta seletiva em 100% do território.

De lá pra cá, por meio do Semasa e outras secretarias, buscamos aprimorar projetos e colocar em prática soluções que permitam sensibilizar os cidadãos sobre a importância de suas atitudes para o sucesso da gestão de resíduos. Ao longo destes anos, coletamos mais de 200 mil toneladas de materiais como papelão, metal, vidro e plástico.

Ampliamos o número de estações de coleta; formalizamos o contrato com as duas cooperativas de reciclagem parceiras que, juntas, empregam mais de 100 pessoas;implantamos o Meu Condomínio Recicla, presente em 381 edifícios residenciais de Santo André; e, em parceria com o Núcleo de Inovação Social, criamos o MoedaVerde, que já recebeu mais de 670 toneladas de materiais recicláveis; e o Moeda Pet, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, que já recolheu mais de 160 mil garrafas plásticas, garantindo 8.047 kg de ração para animais.Ainda, investimos continuamente em educação ambiental para sensibilizar crianças, jovens, adultos e idosos de que resíduo não é lixo e o material reciclável tem o seu valor.

Para construir o futuro sustentável das cidades e ampliar as ações voltadas à reciclagem é fundamenta lque haja sinergia entre o poder público, setor privado e a sociedade para que soluções modernas sejam pensadas e colocadas em prática em prol do meio ambiente e de quem tira seu sustento por meio da triagem e venda de resíduos recicláveis. A responsabilidade é compartilhada por todos.