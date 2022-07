Veja como fazer o download do ingresso digital do Rock in Rio 2022

Da Redação, com assessoria

A versão de ingresso digital do Rock in Rio 2022 está sendo adotada pela primeira vez na história do festival. Substituindo as antigas pulseiras e entradas físicas, sua proposta é melhorar toda a experiência do público, desde a compra até o acesso. A solução é pioneira em eventos musicais no Brasil e tem propriedades semelhantes às utilizadas em competições esportivas de grande porte, como as ligas norte-americanas NBA (basquete) e NFL (futebol americano).

Segurança

O ingresso digital do Rock in Rio 2022 será obrigatoriamente salvo nos serviços de wallet (carteira digital) dos aparelhos Android e iOS. O tíquete conta com alto nível de segurança, sendo anticópia, rastreável e compatível com a maioria dos smartphones disponíveis no mercado. Ao baixá-lo, já vem salvo com o nome de quem vai acessar o festival. Se a compra foi feita com intuito de presentear outra pessoa, é transferível com aceite de ponta a ponta, mas a transferência deve ser feita antes do download do ingresso para o smartphone do comprador.

Fazer o download

Para realizar o download do ingresso digital do Rock in Rio 2022, você deve usar o celular que estará em sua posse na entrada do festival.

Acesse sua conta da Ingresso.com e entre em seus pedidos do Rock in Rio. Dentro do tíquete escolhido, conclua o preenchimento do registro nominal e clique em “Salvar no Smartphone”. Por segurança, você deve preencher alguns campos obrigatórios e, em seguida, o botão para “Salvar” na sua wallet estará habilitado.

É importante ficar de olho: uma semana antes das datas escolhidas para ir ao festival, ocorrerá uma atualização desse ingresso, habilitando-o para acessar a Cidade do Rock.

Presentear alguém

O comprador poderá presentear alguém com o ingresso digital do Rock in Rio 2022. Para isso, o contemplado precisará ter conta ativa na Ingresso.com e confirmar o recebimento a partir de um código que será enviado pelo titular original do tíquete. A partir daí, quem recebê-lo terá duas opções: aceitá-lo, registrá-lo em seu nome e baixá-lo em seu celular ou devolvê-lo ao proprietário.

Haverá algumas regras para o número de tentativas e o tempo limite de transferência, tudo para garantir a segurança e a boa experiência do usuário. Essas medidas antifraude têm o foco de proteger o responsável pela compra do ingresso.

E atenção: não deixe para a última hora. Não haverá opção de transferência virtual no dia do show. Para sua maior comodidade, faça o download até às 23h59 do dia anterior à data escolhida.

Acesso ao evento

Com o ingresso digital do Rock in Rio 2022 registrado, baixado e habilitado, o usuário só precisará abrir o aplicativo de carteira digital do seu celular (Android ou iOS) e selecionar a entrada daquele dia do festival.

Se o aparelho for compatível com NFC, é só habilitar o recurso e aproximá-lo da catraca, tendo assim um acesso mais rápido à Cidade do Rock. Os usuários que não possuam essa funcionalidade terão à disposição um QR Code. Daí, basta aproximá-lo do leitor lateral da catraca e pronto, acesso liberado.

É válido destacar que a solução de acesso será offline. Isto é, o cliente não precisará de qualquer conexão com a internet para entrar na Cidade do Rock.