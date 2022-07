Em casa, São Paulo tenta abrir vantagem contra o Coelho

Da Redação



28/07/2022 | 10:43



Retornos de jogadores importantes da defesa animam o São Paulo para o primeiro duelo da Copa do Brasil, hoje, às 20 horas, no Morumbi, contra o América Mineiro. O time tricolor levou seis gols nos últimos dois jogos e precisa melhorar seu desempenho ofensivo caso queira avançar para a semifinal da competição cujo troféu nunca ergueu. Também joga para quebrar a sequência de empates. Foram três seguidos e quatro nos últimos cinco duelos.

A partida de volta está marcada para o dia 18 de agosto, em Belo Horizonte, no estádio Independência, casa dos mineiros, que também buscam o título inédito da Copa do Brasil, torneio que paga para o vencedor a mais alta premiação do País e dá a esse clube uma vaga na Libertadores.

A presença na semifinal rende R$ 8 milhões. Quem chegar à final e vencê-la leva R$ 60 milhões. O valor total do prêmio, considerando todas as fases, pode chegar a R$ 79,5 milhões, quase R$ 10 milhões a mais do que foi pago ao Atlético-MG pelo título de 2021.A expectativa da torcida tricolor é de que o goleiro Jandrei e os defensores Léo e Miranda retornem para o confronto de hoje.