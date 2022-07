Inteligência e Resultado

Editorial



Como há muito a sociedade esperava, a Secretaria de Estado da Segurança Pública finalmente divulgou na terça-feira dados que mostram consistente queda nos indicadores criminais das sete cidades. Publicados na edição de ontem deste Diário, os números apontam redução de roubos, homicídios e latrocínios no primeiro semestre de 2022 quando comparados aos do mesmo período de 2019, na pré pandemia do novo coronavírus.

O resultado pode ser atribuído ao trabalho de inteligência desenvolvido pelo CPAM-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano), responsável pelas ações ostensivas contra a violência na região. Embora as estatísticas gerais colhidas no Grande ABC tenham aumentado 4,66% entre um período e outro, de 33.473 crimes registrados nas sete cidades para 35.033, as ocorrências que envolvem mortes arrefeceram – significativamente.

Homicídios recuaram 26,2%, saindo de 84 casos para 62. Já os latrocínios passaram de sete para cinco, queda de 28,5%. Também de alto poder ofensivo, roubos gerais diminuíram 10,3% em dois anos, de 11.705 para 10.499.

Chefe da divisão operacional do CPAM-6, o capitão Alexandre João Salomão atribuiu a melhora nos indicadores ao mapeamento das ocorrências, de modo a direcionar a tropa às localidades com mais casos. A agilidade com que a análise dos dados é feita teria garantido o resultado. É possível que o oficial esteja correto em seu ponto de vista. O uso da inteligência policial faz toda a diferença no combate à criminalidade.

Exatamente por isso deve ser utilizada com mais rigor. As estatísticas são positivas, mas ainda estão longe do que pode ser considerado ideal – sendo que a perfeição, no que diz respeito aos casos de violência contra o cidadão, só seria possível se todos os indicadores fossem iguais a zero. Novo governador, que assumiu o posto em abril,

Rodrigo Garcia (PSDB) tem demonstrado rigor e eficiência no combate à criminalidade.Que ele consiga tornar o Estado um local mais seguro para os paulistas.