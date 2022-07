Roberto Carlos perde a paciência de novo com fãs em São Paulo

28/07/2022 | 10:11



Roberto Carlos abriu sua temporada de shows em São Paulo na noite da última quarta-feira, dia 27. O evento reuniu famosos e uma legião de fãs, mas não acabou tão bem para o cantor. Pois é, mais uma vez, o Rei perdeu a paciência com um grupo de pessoas que estava perto do palco.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, Roberto perdeu a paciência enquanto cantava Como é Grande o Meu Amor por Você. Isso porque um grupo de fãs se aglomerou em frente na expectativa de ganhar uma rosa do cantor. Incomodado com a situação, ele disse:

- Vocês se adiantaram, a hora é no Jesus Cristo, mas dessa vez passa. Desde que vocês fiquem quietinhas.

E não parou por aí. Enquanto cantava a famosa Jesus Cristo, Roberto se irritou com um fã que puxou sua mão. Rapidamente, ele declarou:

- Não vou dar.

O cantor ainda comentou as polêmicas que se envolveu recentemente.

- Depois do que aconteceu na semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acaba Jesus Cristo. É que, se não, eu posso estar nervoso. E quando eu fico nervoso...p***a! Saiu sem querer, viu? Meu negócio é cantar, não é falar!

Roberto ainda brincou, fazendo referência a novela Pantanal.

- Quando fico com reiva, nem a Juma segura.

E continua:

- Não fiquem tímidos na hora de pegar as rosas! Queria dizer que o que eu falei não foi para a plateia, foi para um cara!