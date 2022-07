Cruzeiro de lua de mel – Conheça as opções da MSC no Brasil e no mundo

Redação

Embarcar em um cruzeiro de lua de mel é uma das melhores formas de viver dias especiais ao lado da pessoa amada. Com inúmeras atrações de lazer, entretenimento e gastronomia, os navios atuais reúnem tudo que é preciso para curtir a viagem ao máximo.

Opções para cruzeiro de lua de mel

A MSC, uma das armadoras mais famosas do mundo, conta com ótimos roteiros para quem pretende celebrar a lua de mel em alto-mar. Os casais podem aproveitar momentos de relaxamento e bem-estar no MSC Aurea Spa, desfrutar de jantares românticos nos restaurantes dos navios e aproveitar noites de música ao vivo nos bares e lounges, que oferecem inúmeras opções de drinques e coquetéis.

Abaixo, confira opções de cruzeiros em destinos como:

América do Sul

Mediterrâneo

Caribe

América do Norte

Oriente Médio

Norte da Europa

O navio MSC Seaview oferece cruzeiros de sete noites, com embarques em Gênova, na Itália, e escalas em Nápoles e Messina (também na Itália), Valeta (Malta), Barcelona (Espanha) e Marselha, na França.

O elegante MSC Sinfonia fará roteiros de sete noites com embarques na romântica Veneza, na Itália, com escalas em Kotor, em Montenegro; Mikonos e Santorini, na Grécia; e Bari, na Itália.

O MSC Musica tem embarques em Monfalcone, na Itália, e roteiros de sete noites rumo às Ilhas Gregas, com escalas em Katakolon, Heraklion e Santorini, além de Bari, na Itália.

O MSC Virtuosa, por sua vez, oferecerá itinerários de sete noites com embarques em Gênova, na Itália, e escalas nas cidades de La Spezia, de onde é possível visitar Cinque Terre e Nápoles, na Itália; Palma de Maiorca e Barcelona, na Espanha; e Marselha, na França.

Caribe

O MSC Divina oferece minicruzeiros quatro noites, com embarques em Port Canaveral, próximo a Orlando, nos Estado Unidos, visitando Nassau e a ilha privativa da MSC Cruzeiros, a Ocean Cay MSC Marine Reserve, nas Bahamas (com um pernoite nessa ilha espetacular).

Com cruzeiros de 10 noites, o MSC Divinaterá embarques em Miami (EUA), rumo a Ocho Rios, na Jamaica; Cartagena, na Colômbia; Colón, no Panamá; Puerto Limón, na Costa Rica e com visita à Ocean Cay MSC Marine Reserve, nas Bahamas.

O MSC Seascape, que será inaugurado em novembro de 2022, oferecerá itinerários de sete noites perfeitos para um cruzeiro de lua de mel. Eles terão embarques em Miami (EUA) e visitas a Nassau, à ilha privativa da MSC Cruzeiros (Ocean Cay, nas Bahamas), a San Juan (Porto Rico) e ao Puerto Plata (República Dominicana).

América do Norte

O MSC Meraviglia fará um cruzeiro de 10 noites, com embarque em Nova York (EUA). Ele visitará Newport e Boston, nos Estados Unidos, e as cidades canadenses de Charlottetown, Sydney, Halifax e Saint John.

Também com embarque em Nova York (EUA), o MSC Meraviglia fará um cruzeiro de seis noites para King’s Wharf (Hamilton), nas Bermudas, com duas pernoites para aproveitar a cidade.

Oriente Médio

A MSC Cruzeiros oferece um pacote completo para conhecer o fascinante Oriente Médio. Além de viver toda a magia do universo árabe, os casais podem viajar sem preocupação, já que estes pacotes incluem aéreo de ida e volta entre Guarulhos (SP) e Dubai, uma noite de hospedagem em Dubai com café da manhã incluso, cruzeiro de sete noites com escalas em belíssimos destinos do Oriente Médio, além de traslados terrestres (aeroporto/hotel – hotel/porto – porto/aeroporto). Também é possível optar apenas pelo cruzeiro.

O MSC World Europa terá roteiros de sete noites com embarques em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e visitas a Abu Dhabi e Ilha de Sir Bani Yas (também nos Emirados Árabes Unidos); Damman, na Arábia Saudita; e Doha, no Qatar.

O elegante MSC Opera oferecerá itinerários de sete noites também com embarques em Dubai e visitas a Abu Dhabi e Ilha Sir Bani Yas, nos Emirados Árabes Unidos, além de Muscat e Khasab – dois destinos exóticos em Omã.

Norte da Europa

O MSC Virtuosa partirá de Southampton, no Reino Unido, e oferecerá roteiros de sete noites pelos maravilhosos fiordes noruegueses. O navio visitará Haugesund, Flaam, Olden e Maloy, na Noruega.

O MSC Preziosa partirá de Hamburgo, na Alemanha, e visitará Roterdã, na Holanda; Zeebrugge, na Bélgica; Le Havre, na França; e Southampton, no Reino Unido.

