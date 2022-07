Governo do Estado libera R$ 10 milhões à saúde de São Bernardo

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



28/07/2022 | 08:39



O governo do Estado disponibilizou R$ 10 milhões para a compra de equipamentos para o Hospital da Mulher de São Bernardo após a conclusão das obras. De acordo com a SES (Secretaria de Estado da Saúde), o recurso é resultado de convênio articulado pela deputada estadual Carla Morando (PSDB) junto ao governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Este é mais um investimento feito pelo governo do Estado em São Bernardo. Além dessa montante ao novo equipamento de saúde, a cidade recebeu recurso para as obras da ponte estaiada, viaduto que passará por cima da Avenida Piraporinha e ligará a Avenida Robert Kennedy à futura Marginal Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis, novo eixo viário que está em obras.

HOSPITAL DA MULHER

O novo equipamento irá concentrar todo o atendimento de saúde da mulher em apenas um local. Hoje os atendimentos ao público ocorrem no HMU (Hospital Municipal Universitário) e no Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), localizados no bairro Rudge Ramos.

O local contará com pronto atendimento ginecológico e obstétrico, leitos de internação e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), centro cirúrgico, ambulatórios, casa da gestante, núcleo interno de regulação e estrutura para realização de exames laboratoriais, como tomografia, mamografia, ecocardiograma e ultrassonografia, entre outros serviços.

A unidade também ampliará a capacidade atual de atendimento em 41 leitos. Hoje, o HMU oferece 128 vagas e, com a entrega do novo equipamento, o município passará a contar com 169. Das 41 novas vagas, dez serão destinadas ao atendimento de UTI adulto e 25 à UTI neonatal. O espaço onde ficará o Hospital da Mulher tem, ao todo, 20 mil metros quadrados.

O modelo do quarto do hospital foi apresentado no início deste ano, e contém cama, berço, mesa de cabeceria, poltrona, mesa de refeição e sanitário. Tudo isso em 19,5 metros quadrados. O projeto foi orçado em R$ 64 milhões e a empresa ganhadora da licitação (Consórcio Progredior/2N) ofertou R$ 44 milhões, gerando economia de R$ 20 milhões ao município. O valor foi viabilizado por meio de financiamento junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Iniciadas em maio de 2021, as obras de adequação do prédio do futuro Hospital da Mulher devem ser concluídas até setembro, conforme já divulgado. Procurada pelo Diário, a Prefeitura disse, em nota, que “a inauguração ocorrerá até o fim do ano, uma vez que o hospital ainda precisará ser equipado após a conclusão das obras".

O equipamento será utilizado exclusivamente para atender pacientes do sexo feminino. A unidade está sendo construída no antigo prédio do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à saúde do Funcionalismo), no bairro Nova Petrópolis.

São Bernardo vem ampliando o investimento na área da saúde. Além da entrega dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e do Pronto-Atendimento do Taboão, a gestão ampliou o atendimento do Hospital de Clínicas, que hoje funciona com 100% da capacidade.