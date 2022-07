Da Redação



28/07/2022 | 08:29



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, anunciou ontem aumento de 19% nos repasses para entidades assistenciais do município. Com o reajuste, o montante destinado a instituições passará de cerca de R$ 20 milhões por ano para R$ 24 milhões.

Serão beneficiadas 22 entidades, que recebem os recursos por meio de 35 termos de cooperação. O reajuste visa auxiliar famílias que enfrentam os efeitos da pandemia e inflação.

“Estamos redesenhando o planejamento que começou em 2017, investindo em serviços, nas áreas essenciais de políticas públicas, mas também auxiliando aqueles que complementam a deficiência do serviço público, como é o caso das entidades sociais, que resistiram a esta pandemia. Além do reajuste, obrigatoriamente todos os eventos da cidade de Santo André terão caráter solidário, para auxiliar ainda mais o trabalho de cada entidade”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Balanço divulgado pela Prefeitura no começo da semana aponta que a arrecadação em eventos realizados neste ano chegou a 37,7 toneladas, entregues ao Fundo Social. Os itens são repassados às instituições assistenciais cadastradas junto ao município e, consequentemente, doadas a famílias da cidade em situação de vulnerabilidade.

“Mais do que realizar eventos para promoção de cultura, lazer e entretenimento, Santo André investe na solidariedade da nossa gente. As doações, feitas de andreense para andreense, fizeram diferença na vida de milhares de famílias, ao longo da pandemia, e fazem agora, com a crise financeira afetando o orçamento familiar de tantas pessoas”, disse o chefe do Executivo no domingo, quando visitou o Festival do Morango, Churros & Chocolate, realizado no fim de semana no estacionamento do Paço Municipal.



RECONHECIMENTO

A recomposição dos repasses às entidades é um reconhecimento ao trabalho feito pelas instituições para atender moradores em situação de vulnerabilidade e tem o objetivo de reequilibrar os gastos realizados em todo trabalho social promovido por entidades do município.

“Hoje (ontem), agradeço todas as entidades pelo trabalho que mantiveram neste período de pós-pandemia, momento em que a população está passando por dificuldade financeira. É uma alegria anunciar este reajuste, para que as instituições possam continuar este trabalho essencial em nossa cidade”, afirmou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.

RESPIRO

Para Estrela de Andrade Martins, da Instituição Lar Mãos Pequenas, o anúncio “foi maravilhoso”. “Os custos para manutenção do trabalho aumentaram muito depois da pandemia, precisamos aumentar o quadro de funcionários devido à alta procura por acolhimento e todos os itens que temos que comprar estão mais caros por causa da inflação. O repasse dá um respiro para continuar esse trabalho”, comentou.