Brasil tem 21,5 milhões de pessoas imunizadas com a 4ª dose contra a covid

27/07/2022 | 20:53



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 27, a 179.771.115, o equivalente a 83,68% da população total. Pouco mais de 32 mil brasileiros receberam a primeira aplicação do imunizantes nas últimas 24 horas, de acordo com os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e do Distrito Federal.

Do total, 168,8 milhões completaram o esquema vacinal primário (duas doses ou vacina da Janssen), o que representa 78,62% da população total.

Nesta quarta, o País registrou 45 mil novas pessoas com a segunda dose e outras 12.874 com a vacina de aplicação única.

A dose de reforço foi aplicada em 100.443.142 brasileiros. A porcentagem de brasileiros com o reforço chegou a 46,76% da população total.

Até o momento, 21,5 milhões de pessoas receberam o reforço extra da quarta dose. Em São Paulo, ela começou a ser aplicada nos moradores com 30 anos ou mais na última segunda-feira.

Considerando todas as notificações, o Brasil administrou pouco mais de 300 mil doses contra a covid nesta quarta.