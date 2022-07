Fenerbahçe de Jorge Jesus e Willian Arão cai na fase prévia da Liga dos Campeões

27/07/2022 | 18:45



O Fenerbahçe, comandado pelo técnico Jorge Jesus, foi eliminado na segunda fase prévia da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Dínamo de Kiev, na prorrogação, em Istambul. Contratado a pedido do português, o também ex-flamenguista Willian Arão esteve em campo como titular, assim como no jogo de ida, encerrado em um empate sem gols.

O primeiro gol do Dínamo saiu em um lance no qual Arão não deu o combate ao acompanhar Vitaliy Buyalskyi, que saiu do meio de campo até a área para colocar a bola na rede. O time turco empatou aos 44 do segundo tempo com Szalai e levou a decisão para a prorrogação, decidida no último minuto com um gol de Karavaev. O jogo foi marcado por muita tensão, tanto que teve 12 cartões amarelos e uma expulsão.

Classificado, o Dínamo de Kiev avança à última fase dos playoffs. Em novo duelo de ida e volta, o time enfrentará o Sturm Graz, da Áustria, em busca de uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Fenerbahçe, por sua vez, terá de se contentar em buscar uma vaga na fase de grupos da Liga Europa, em duelo com o Slovácko, da República checa, pela segunda fase prévia do torneio.

AMISTOSOS

A quarta-feira também foi de gigantes europeus em campo, mas na disputa de amistosos. O Atlético de Madrid goleou o Numancia, time da terceira divisão espanhola, por 4 a 0, em partida com gol do brasileiro Matheus Cunha, um dos cotados para ir à Copa do Mundo do Catar. Lemar, Correa e Kondogbia também balançaram a rede durante a goleada.

Outro time que goleou foi o Milan, protagonista de uma vitória por 5 a 0 sobre o Wolfsberg, da Áustria, com gols de Rafael Leão, Rebic, Junior Messias, Yacine Adli e Matteo Gabbia. O Liverpool também teve um amistoso contra um time austríaco, mas o desfecho foi diferente. O time de Jürgen Klopp perdeu por 1 a 0 para o RB Salzburg, que conseguiu a vitória graças a um gol marcado por Sesko.