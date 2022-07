5 motivos para visitar Guararema, no interior de São Paulo

Redação

O interior de São Paulo abriga várias cidades legais para casais e famílias que querem aproveitar as férias. Conhecida como Pérola do Vale, Guararema é lar de belos cenários naturais e oferece atrações divertidas para pessoas de todas as idades. Confira cinco motivos para visitar o município.

5 motivos para conhecer Guararema

1. Proximidade com São Paulo

Situada a menos de uma hora da capital paulista, Guararema tem fácil acesso pelas rodovias Dutra e Ayrton Senna, sendo bastante indicada para as famílias que buscam um roteiro recheado de atrações sem perder horas na estrada.

2. Atrativos naturais

A Ilha Grande e o Parque Municipal da Pedra Montada conquistam os amantes de ecoturismo.

A primeira, situada bem no centrinho da cidade, permite uma caminhada em meio à natureza às margens do Rio Paraíba do Sul, observando espécies exóticas da flora da Mata Atlântica, além da fauna nativa, como esquilo caxinguelê, lagarto teiú e capivaras.

A segunda, por sua vez, abriga uma escultura da natureza. O parque foi construído no entorno de uma sobreposição de pedras – cada uma medindo cerca de 9 metros de comprimento por 2,5 metros de altura.

3. Igrejas e lugares históricos

Situada no bairro da Freguesia da Escada, a 3,5 quilômetros do centro da cidade, a Igreja Nossa Senhora da Escada resistiu à ação do tempo, passou por reformas e ampliações até ser tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, em janeiro de 1941. Além de sua arquitetura barroca, chama a atenção por abrigar uma das únicas imagens de São Longuinho, conhecido popularmente como o santo das coisas perdidas.

Já a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda foi construída por Manuel Pinto do Rego, por volta de 1682 em uma colina, às margens do Rio Paraíba e conta com uma escadaria de 81 degraus. A capela possui uma imagem de Nossa Senhora da Ajuda, em terracota, provavelmente de origem portuguesa.

4. Gastronomia diversificada

Em Guararema é possível encontrar desde opções de comida caseira, com aquele tradicional toque mineiro, até pizzarias, bistrôs e restaurantes de gastronomia contemporânea.

5. Hospedagem para toda a família

A cidade conta com ótimas opções de hospedagem, como o Vale do Sonho Hotel & Eventos. O hotel conta com estrutura completa de lazer, que inclui duas piscinas (sendo uma delas climatizada e com toboágua), cascata, piscina infantil, sauna, playground, quadra poliesportiva, brinquedoteca, salão de jogos, mini tirolesa e cama elástica. Algumas dessas atrações estão às margens do Rio Paraíba do Sul.

O Vale do Sonho aceita animais de estimação de pequeno porte (até aproximadamente 20 kg). Para que os pets fiquem no hotel é preciso reservar com antecedência e pagar uma taxa extra de R$ 50 por dia.

