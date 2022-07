Leonardo recebe joia de Virginia Fonseca e Zé Felipe

27/07/2022 | 16:11



Leonardo comemorou no fim de julho os seus 59 anos de idade e ganhou um presente luxuoso de seu filho, Zé Felipe, e de Virginia Fonseca.

Na ocasião, o casal decidiu presentear o cantor com uma joia encomendado a Paulo Teixeira, um grande joalheiro dos famosos. No mimo, Virginia e Zé Felipe decidiram colocar três pingentes de ouro branco e ouro amarelo representando o filho e as netas.

E o melhor de tudo, foram mais de 30 mil reais investidos em uma corrente e nos pingentes. Que fofo e que caro!