Mesmo após término, Marcus Buaiz continua amigo da família de Wanessa Camargo

27/07/2022 | 16:11



No início de maio, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o término do casamento. Porém, mesmo com o fim da relação que durou 17 anos, o empresário não deixou de ser amigo da família da cantora.

Um bom exemplo disso é que na última terça-feira, dia 26, alguns parentes de Wanessa homenagearam Marcus durante seu aniversário:

Parabéns, que Deus esteja sempre com você te trazendo saúde, paz, amor e cada vez mais felicidades, publicou Graciele Lacerda.

Hoje é seu dia e só quero dizer que aqui amamos muito você e que te desejo toda felicidade do mundo. Obrigada por ser um irmão, o melhor tio e padrinho. Você mora no nosso coração, afirmou Camilla Camargo, irmã da cantora.

Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Zilu Godoi também postou uma mensagem de aniversário ao ex-genro nos Stories. E parece que a amizade dos dois segue firme e forte! De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, Marcus está planejando viajar para os Estados Unidos em setembro para visitar a ex-sogra.

Além disso, Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Camilla Camargo fazem comentários frequentemente nos posts do empresário.