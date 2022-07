Filho de Ivete Sangalo anuncia venda de console de videogame para comprar prancha de surf

27/07/2022 | 16:10



Apesar de terem muito dinheiro, não é sempre que os famosos esbanjam - principalmente na criação dos filhos! Muitos deles preferem mostrar aos pequenos que a vida não é tão fácil assim.

Prova disso é Ivete Sangalo que, durante o podcast Fala, Brasólho, contou que ensinou seu primogênito, Marcelo Cady, a fazer escolhas. O garoto de 12 anos de idade anunciou, através de seu Instagram, que estava vendendo seu PlayStation 4 para comprar uma prancha de surf.

-Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar. Acredito e confio muito no meu filho, disse a cantora de 50 anos de idade.