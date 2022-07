10 anos sem 'TV Globinho': Lembre desenhos que eram exibidos no programa

27/07/2022 | 15:55



Desde o começo da semana, após participar do programa Roda Viva, da TV Cultura, a jornalista Fátima Bernardes se tornou alvo dos mais variados comentários. O motivo foi a apresentadora ter assumido que foi responsável pelo fim da TV Globinho, atração dedicada ao público infantil, que saiu da grade da Globo para dar vez ao Encontro com Fátima Bernardes. Na entrevista, Fátima contou que queria um programa seu, daí foi analisar a grade da emissora. Observou que essa faixa para o público infantil estava no meio de outras tantas produções, como Globo Rural, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga "e, de repente, desenho", seguido de jornalísticos. "Esse desenho tá perdido aí nesse meio." E foi assim que ela conquistou o espaço, expulsando a atração infantil.

Mas a TV Globinho tinha o seu público, que ficou totalmente órfão da atração que reunia desenhos que marcaram toda uma geração. Tanto é, que muitos fazem coro para que a Globo retorne com a atração. Foi o que fez Vítor Peracetta, baterista que acompanhava o cantor de Di Ferrero no Encontro com Patrícia Poeta. Disse o músico: "Um salve pra todo mundo e volta TV Globinho". E é o que vem rolando pelas redes, um pedido dos saudosistas pelo retorno da atração.

Para esses que tanto curtiram a TV Globinho e para os que não se lembram ou não conheceram a atração, vamos recordar alguns dos desenhos que eram exibidos:

Caverna do Dragão

Clássica série de animação acompanha um grupo de seis jovens que embarcam em uma montanha-russa e acabam em uma outra dimensão. O desenho conta com vários personagens marcantes. São eles: Presto, um mago com chapéu mágico; Eric, um cavaleiro com um escudo místico; Bobby, um bárbaro com uma clava poderosíssima; Sheila, a ladra que ganha uma capa de invisibilidade; Diana, a acrobata que recebe uma vara mágica; e Hank, o líder do grupo.

As Aventuras de Jackie Chan

A animação mostra a vida de Jackie Chan, que é um arqueólogo amador e também exímio em artes marciais. Ele vive em San Francisco com o tio Chan, dono de uma loja de antiguidades, que o ajuda nas mais diversas aventuras. Além de contar sempre com seu tio, o rapaz tem ao seu lado sua sobrinha Jade, lutando contra a Mão Negra. Jackie busca 12 talismãs mágicos poderosos que podem causar destruição.

Bob Esponja

Com sua risada inconfundível, Bob Esponja vive no abacaxi no fundo do mar e é reconhecido por fazer o melhor hambúrguer de siri. Seu melhor amigo é Patrick, uma estrela-do-mar rosa que mora embaixo de uma pedra. Eles habitam a cidade subaquática Fenda do Biquíni. A animação mostra as aventuras de Bob Esponja e seus amigos e foi criada pelo biólogo marinho e animador Stephen Hillenburg.

Digimon

Produção mostra crianças vão parar em um mundo feito de dados digitais, o DigiWorld. Lá conhecem pequenas criaturas (os Digimons) e a partir daí iniciam juntos uma aventura para salvar esse novo mundo e o nosso também. Neste universo paralelo, terão de lidar com monstros malignos.

Dragon Ball

Garoto ingênuo de cabelos espetados e rabo de macaco, Goku tem uma força extraordinária. Ele mora sozinho após a morte de seu avô adotivo em uma montanha chamada Paozu. Ele explora o mundo em busca das sete Esferas do Dragão (Dragon Balls), objetos usados para invocar um dragão que realiza desejos. Durante o andamento da história, Goku encontra aliados como Bulma, Kuririn e Yamcha, rivais como Tenshinhan, Piccolo e Vegeta, e inimigos como Freeza, Cell e Majin Boo.

Kim Possible

A missão da jovem Kimberly era combater o crime na sua cidade, Middeletown. A vida da personagem combatia diariamente, mas também tinha suas obrigações na escola e na vida pessoal. Eita, era incrível! Quem nunca pensou em se fantasiar de Kim Possible, com sua blusa pretinha e aquele cabelo ruivo? A canção da série também marcava a aventura que estava no ar: "Chama, liga, que eu sou tua amiga/ a qualquer momento, em qualquer lugar".

Os Padrinhos Mágicos

Timmy é um garoto de 10 anos que ganha duas fadas, Cosmo e Wanda, para ajudá-lo a enfrentar os problemas do dia a dia, como a sua babá do mal, seu professor obcecado por fadas e sua paixão não correspondida.

Rugrats - Os Anjinhos

Os pequenos Tommy, Chuckie, Angelica e os gêmeos Phil e Lil forma uma turminha a postos para grandes aventuras. Esse grupinho divertido não dá colher de chá para o pais. A Angelica, por exemplo, é "grandinha", tem três anos, e quer a todo custo mostrar para os adultos que essas pequenas criaturas não são tão simples quanto parecem.

Sakura

Desenho que marcou a TV Globinho traz a história de Sakura Kinomoto, de 11 anos, que usa o poder das cartas para enfrentar o inimigo e capturá-lo para suas coleções. Quando uma criaturinha amarela chamada Kerberos lhe avisa que as cartas são perigosas e podem causar transtornos para a cidade onde vive, Sakura começa sua busca pelos artefatos, à medida que enfrenta os dilemas da rotina de uma jovem garota.

Três Espiãs Demais

Sam, Alex e Clover são jovens vaidosas e cheias de estilo que, entre o gosto por bolsas, sapatos e armas superpoderosas, se dividem entre uma vida comum e seu trabalho como espiãs. Elas integram a agência Woohp e precisam lidar com os típicos problemas de adolescentes, as várias liquidações no shopping e as missões que precisam enfrentar.