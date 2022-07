Abimaq: faturamento líquido total do setor cai 5,6% em junho ante maio

27/07/2022 | 14:18



O faturamento líquido total de vendas da indústria de máquinas e equipamentos em junho recuou 5,6% em relação a maio, informa a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Isso equivale, em valores, a um montante de R$ 26,870 bilhões.

Na comparação com junho do ano passado, a queda verificada no faturamento do setor foi de 1,8%, de acordo com a Abimaq. Já no acumulado dos 12 meses encerrados em junho, o faturamento registrou alta de 2,2%. No intervalo de janeiro a junho, porém, houve recuo de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A planilha de desempenho da indústria de máquinas e equipamentos em junho mostra também uma queda de 7,0% no consumo aparente desses ativos na comparação com maio. As variações também foram negativas no confronto com o mesmo mês e ao mesmo semestre de 2021 - 6,3% e 7,3%, respectivamente. No período de 12 meses até junho, houve leve alta de 0,1%.

As exportações somaram em junho US$ 1,025 bilhão, o que representou um recuo de 4,9% sobre as divisas reunidas com os embarques de maio, segundo informações da Abimaq. Na comparação com junho do ano passado, no entanto, o faturamento com exportações de máquinas e equipamentos cresceu 20,1%. Também houve avanço expressivo no primeiro semestre, de 29,2%, e no acumulado de 12 meses até junho, de 37,6%.

As importações, por sua vez, apresentaram em junho um recuo de 9,9% ante maio, mas também com um crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior, de 0,9%. As compras do exterior de máquinas e equipamentos acumularam alta de 10,8% no período de janeiro a junho e cresceram 21,8% nos últimos 12 meses.

Nível de emprego

A indústria de máquinas e equipamentos chegou ao fim de junho com um total de 394.772 trabalhadores empregados, uma alta de 0,6% em relação a maio. O avanço foi ainda maior na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de 5,8%.

A Abimaq também verificou um aumento de 8,4% no quadro de empregados no primeiro semestre ante igual período de 2021. Nos 12 meses encerrados em junho, o número de empregados no setor cresceu 12,1%.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) da Indústria de máquinas e equipamentos subiu 2,2 pontos porcentuais em junho ante maio e atingiu 79,0%, segundo a Abimaq. Com o avanço, o NUCI médio do setor no primeiro semestre ficou em 78,4%, 1,6 ponto porcentual abaixo do mesmo período do ano anterior.

Carteira de pedidos

A carteira de pedidos do setor, medida em número de semanas para atendimento, apresentou alta de 0,2% em relação a maio e caiu 7,0% na comparação com junho de 2021.

No acumulado do ano até junho, houve recuo de 2,2%.