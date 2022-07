Millie Bobby Brown e George Takei cancelam participações na UCCONX 2022

27/07/2022 | 14:11



É culpa do Vecna! Nesta quarta-feira, dia 27, a UCCONX anunciou que Millie Bobby Brown e George Takei não poderão mais participar da convenção. Os fãs de Stranger Things e Star Trek foram pegos de surpresa com o anúncio já que o evento da cultura pop, geek e gamer já começou no Complexo do Anhembi, em São Paulo, e os astros estavam confirmados.

Mas calma que o motivo do cancelamento é sério! George e Millie Bobby Brown testaram positivo para Covid-19 e não poderão viajar ao Brasil. Takei estaria no festival nos dias 28 e 29 de julho e Millie nos dias 30 e 31 de julho. O teste faz parte do protocolo de segurança do evento, que está comprometido com a saúde dos artistas e do público.

Os ingressos adquiridos para os painéis, VIP PASS, FAN PASS da intérprete de Eleven e do eterno Hikaru Sulu permanecem válidos e foram transferidos automaticamente para os painéis do Dacre Montgomery e Ian Somerhalder, respectivame