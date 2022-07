Estoques no atacado dos EUA (preliminar) sobem 1,9% em junho ante maio

27/07/2022 | 13:48



Os estoques no atacado dos Estados Unidos avançaram 1,9% em junho ante maio, a US$ 896,0 bilhões, segundo a leitura preliminar do indicador divulgada nesta quarta-feira, 27. O resultado final do dado será divulgado no dia 10 de agosto. A leitura de maio foi revisada para cima, de uma alta mensal de 1,8% para uma elevação de 1,9%, a US$ 879,50 bilhões.