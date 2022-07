Fátima Bernardes assume 'culpa' pelo fim da 'TV Globinho'

27/07/2022 | 13:43



Há 10 anos, a TV Globinho chegou ao fim e deu espaço para Fátima Bernardes estrear seu próprio programa, o Encontro. Embora o tempo tenha passado, a geração Z parece não ter superado completamente a mudança na grade da Globo e agora, após uma confissão da apresentadora, o sentimento de indignação voltou à tona.

Desde a última terça-feira, 26, Fátima Bernardes tem dado o que falar, após participar do Roda Viva e assumir sua responsabilidade pelo fim da TV Globinho. Segundo ela, tinha vontade de fazer uma coisa diferente, ter um programa, quando sugeriu a ideia para a emissora.

"Comecei a olhar a grade da Globo. Tinha Globo Rural, Bom dia Brasil, Ana Maria Braga e, de repente, desenho. Aí jornal local, Globo Esporte e Jornal Hoje. Falei, 'aí, gente, esse desenho está perdido nesse meio!'", confessou a apresentadora.

A fala tem repercutido e se destacou entre os assuntos mais falados no Twitter. Na rede social, internautas reagem com bom humor, alegando que Fátima é "inimiga do Brasil"