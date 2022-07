A trabalho em Portugal, Deborah Secco comemora chegada da família

27/07/2022 | 13:40



Deborah Secco está passando uma temporada em Portugal a trabalho. Agora, ela está muito bem acompanhada para seguir com foco, pois seu marido, Hugo Moura, e a filha, Maria Flor, chegaram para lhe fazer companhia.

No Instagram, na última terça-feira, 26, a atriz compartilhou a novidade e comemorou a chegada da família com uma série de fotos juntos. "Eles chegaram! Xexe e Fifi vieram me encher de amor! Meu coração está quentinho", declarou Deborah na legenda.

A felicidade da atriz contagiou o público, que está deixando diversas mensagens de carinho para a família. Alguns famosos também estão marcando presença nos comentários da publicação. "Que delícia! Melhor coisa do mundo ficar juntinho!", escreveu Thais Fersoza; "Lindos! Quanto amor", destacou Bárbara Evans; "Que bom", comemorou a atriz Fabiana Karla.