Opas: 'negociamos a compra de vacinas contra varíola dos macacos'

Subdiretor interino da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Marcos Espinal afirmou que a entidade negocia a compra de vacinas contra a varíola dos macacos, sem dar detalhes sobre prazos ou números. Durante entrevista coletiva virtual, porém, ele explicou hoje que esse imunizante não seria para toda a população, mas sim para ser usado em contextos de pré ou pós-exposição à doença.

Na coletiva, a Opas informou que já houve 5.284 casos de varíola dos macacos nas Américas, a maioria deles em EUA, Canadá e Brasil. A maioria dos casos é registrada em homens que fizeram sexo com outros homens, mas as autoridades de saúde têm enfatizado a importância de não se estigmatizar a doença e também informado que pode haver contágio em outros contextos, como de contato próximo com alguém infectado, por exemplo com um abraço ou compartilhando uma toalha.