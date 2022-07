Fantine Tho, ex-integrante do Rouge, revela que sofreu assédio sexual no The Voice Holanda

27/07/2022 | 12:10



A ex-integrante do grupo Rouge, Fantine Tho, fez diversas revelações durante sua entrevista para o podcast Vênus. Parece que a carreira da cantora não foi um mar de rosas e ela já passou por várias situações desagradáveis.

A ex-integrante do Rouge revelou que sofreu assédio sexual durante sua participação no The Voice Holanda, a cantora nunca havia falado abertamente sobre o assunto:

O The Voice fechou por causa de assédio sexual. Não tem mais na Holanda. Todos acusados. Inclusive,eu sofri assédio sexual no programa, nos bastidores. Mas nunca falei abertamente a respeito. Eu fui com o Marco Borsato de coach, e foi ele que foi acusado de assédio sexual e foi com ele que tive problemas.

No início de 2022 a edição holandesa do programa musical foi retirada do ar, pois várias mulheres, em anonimato, revelaram terem sofrido abusos por parte de integrantes do programa, incluindo dois jurados, o rapper Ali B e o cantor Marco Borsato, citado por Fantine.

Fantine falou de como se sentiu culpada pelo assédio e revelou que confrontou Marco, que logo depois eliminou ela do programa.

A gente se culpa, né? Eu dei tudo de mim. Eu fui linda, maravilhosa, treinada, saltão, pernão, vozeirão. E isso é interpretado como estou aberta para sexo. Um convite. Então tipo, dar beijo na boca, passando no corredor, vem agarra e dá um beijo na boca, pega na bunda? esse tipo de comportamento, como se fosse um objeto. Isso meio que me quebrou no programa, porque eu confrontei: E esse beijo na boca?, que beijo na boca?, ele negou. Aí em vez de ficar com raiva eu tive crise de choro. Eu tava em um ensaio e tive uma crise de choro compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. E aí veio a direção e perguntou o que estava acontecendo, e eu: Eu tô com raiva, engasgada. Eu não conseguia falar. Fiz o ao vivo e me descartaram no ao vivo. Depois, nos bastidores o Marco me falou Eu não posso ter esse tipo de drama no show. E falou: Você era a minha finalista. Você já tava na final, mas eu não posso lidar com esse tipo de drama.

Ainda, durante a entrevista para o podcast, Fantine contou um pouco da relação conturbada que tinha com a colega Luciana Andrade, com quem dividia os palcos na época do Rouge.

A cantora contou que até tentou manter uma amizade com Luciana, mas não conseguiu. Ela ainda rebateu a informação de que a ex colega gostava dela e disse que a realidade era bem diferente:

Sempre foi uma dinâmica de: Eu tentei ser amiga da Lu, nunca me dei bem com ela, não faço questão de ser amiga dela. Essa é a verdade. Mas da parte dela é: Eu sempre gostei da Fa. Na minha experiência direta com ela isso não é uma verdade. É um discurso, mas não é uma realidade. E quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. E nós duas nos esforçamos. Me incomoda esse discurso vitimizado.