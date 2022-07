EUA: Meta deve divulgar hoje queda inédita de receita em balanço trimestral

27/07/2022 | 11:52



A Meta Platforms, controladora do Facebook, deve registrar sua maior queda no número de usuários diários e seu primeiro declínio na receita desde sua criação, à medida que a empresa luta para se ajustar ao cenário macroeconômico e à crescente concorrência do rival TikTok.

A expectativa é que a empresa divulgue receita trimestral de US$ 28,9 bilhões, de acordo com analistas consultados pela FactSet. Esse número representaria queda de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e seria a primeira redução já registrada pela companhia.

A Meta também deve divulgar que a base diária de usuários ativos do Facebook caiu para 1,957 bilhão de usuários, abaixo do 1,96 bilhão de três meses atrás, segundo analistas. Essa seria a maior queda registrada do Facebook em usuários diários e apenas a segunda vez que o número recuou.

A empresa deve registrar um lucro de US$ 7,03 bilhões no segundo trimestre, de acordo com a FactSet. Isso representaria o terceiro trimestre consecutivo de queda do lucro líquido da empresa, algo que a Meta não experimentava desde o quarto trimestre de 2012.

Fonte: Dow Jones Newswires.