Dani Calabresa não possui mais contrato fixo com a Globo

27/07/2022 | 11:10



Parece que chegou ao fim! Segundo o colunista Lucas Pasin, a humorista Dani Calabresa não possui mais contrato fixo com a rede Globo. Dani contou que não foi pega desprevenida, e a decisão foi em acordo com a emissora. A artista parece animada com a nova fase e já está pensando em projetos futuros, como contou ao colunista durante o lançamento de seu próximo filme O Palestrante:

Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades. Este modelo de contrato possibilita parcerias diferentes, permite que o artista varie. Eu acho moderno. Pode ser que daqui a um ano eu esteja chorando debaixo da ponte, brincou a artista no final.

Dani Calabresa tinha contrato fixo com a rede Globo há sete anos e participou de várias produções humorísticas no canal. Em 2021, ficou no comando do quadro CAT, onde fazia piada com os participantes do BBB e parece ter adorado a experiência:

Eu tenho vontade de voltar para o 'BBB 23'. Amei fazer o programa. Eu chorava a cada eliminado, a gente se apega.