Long March 5B: não há dados sobre onde detritos de foguete chinês podem cair

27/07/2022 | 10:55



Os detritos do Long March 5B, foguete chinês com mais de 20 toneladas lançado no último domingo (24), devem retornar à Terra na próxima semana, segundo dados da The Aerospace Corporation. O problema é que os objetos estão performando uma descida descontrolada, sem qualquer conhecimento sobre onde cairão.

Na prática, o Long March 5B partiu da estação de Wentian, em Pequim, levando o primeiro módulo de laboratório de sua estação espacial, batizada de Tiangong. Ele chegou ao local conforme planejado, mas alguns módulos que se desprenderam no trajeto, ficaram flutuando sozinhos.

Essa é a terceira vez que a China é acusada de não lidar adequadamente com detritos espaciais. Em 2020, um núcleo fez uma entrada descontrolada, passando acima de Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos, antes de mergulhar no Oceano Atlântico. Já no ano passado, partes de um foguete caíram no Oceano Índico, perto das Ilhas Maldivas.

Apesar do alerta, os detritos espaciais do Long March 5B representam um risco mínimo de atingirem regiões habitadas. O local exato do pouso, por sua vez, só poderá ser identificado poucas horas após a reentrada do foguete na atmosfera terrestre. The Aerospace Corporation estima que isso ocorra entre 31 de julho e 1º de agosto.