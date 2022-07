Crédito em abril para agro sobe 2,7%; para indústria, cai 0,1

27/07/2022 | 10:29



O saldo de crédito para as empresas do setor de agropecuária subiu 2,7% em abril, para R$ 40,671 bilhões, informou o Banco Central.

Já o saldo para a indústria recuou 0,1%, para R$ 782,342 bilhões. O montante para o setor de serviços teve alta de 0,3%, para R$ 1,163 trilhão.

No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), o saldo subiu 3,6%, aos R$ 6,077 bilhões.