O resultado apareceu

27/07/2022 | 09:04



Divulgado ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), a prévia da inflação oficial, ficou em 0,13% em julho. Trata-se da menor taxa mensal do indicador desde junho de 2020, quando foi de 0,02%. A contenção da escalada de preços pode ser atribuída diretamente às medidas de redução de impostos tomadas nos últimos dias pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB). O resultado mostra o acerto da dupla de gestores na adoção de políticas efetivas que atuam rápida e diretamente para aliviar o bolso dos brasileiros, em geral, e dos paulistas, em particular.

Bolsonaro e Rodrigo Garcia agiram em consonância para reduzir a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide nos combustíveis – insumo que pesa sobremaneira na economia por sustentar toda a cadeia logística nacional, estruturada em rodovias. Os de transportes foram exatamente os gastos que mais contribuíram para conter a prévia da inflação em julho. Eles registraram deflação de 1,08% no período – em junho, o grupo havia registrado aumento de 0,84%. Os dados divulgados ontem pelo IBGE, analisaram seus técnicos, foram influenciados pelas quedas de preços dos combustíveis (-4,88%), em especial o da gasolina (-5,01%) e do etanol (-8,16%).

Redução tributária sempre foi instrumento eficaz para acalmar o dragão inflacionário. Todavia, foi negligenciado pelas administrações anteriores, especialmente as federais, mais interessadas nos resultados do mercado financeiro do que em garantir preços mais acessíveis aos cidadãos, especialmente os mais frágeis socialmente. Diante dos bons resultados colhidos com as iniciativas relativas aos combustíveis, o presidente da República e o governador do Estado de São Paulo deveriam ampliar a política para outras áreas, principalmente na de alimentos, a que mais colaborou com a alta do IPCA-15 – o leite longa vida, por exemplo, encareceu 22,27% no período. É de assustar.