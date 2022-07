Concessão de crédito para safra 2022/23 tem alta de 53%, diz BB

27/07/2022 | 08:58



O Banco do Brasil já contratou R$ 11 bilhões em financiamentos a produtores rurais para a safra 2022/23, iniciada em 1.º de julho, 53% a mais do que em igual período de 2021. Em menos de um mês de vigência da nova safra, o banco efetivou 24,9 mil operações contratadas em 3 mil municípios, segundo dados antecipados com exclusividade ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Do total, 43% dos contratos foram feitos para agricultores familiares e de médio porte, por meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). O banco prevê fornecer R$ 200 bilhões em financiamentos na safra 2022/23.

"O Banco do Brasil consolida seu protagonismo no agronegócio, ampliando o apoio aos produtores e fomentando o crescimento dos negócios no campo e na cadeia produtiva da agropecuária", disse Renato Naegele, vice-presidente de agronegócios, empréstimos e financiamentos.

Dado o crescimento expressivo do valor já desembolsado, o Banco do Brasil informou ainda que vai solicitar ao governo o remanejamento dos recursos, especialmente para operações a agricultores de pequeno e médio porte.

