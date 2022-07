Etanol e gasolina mais baratos fazem inflação ser a menor em 2 anos

Beatriz Mirelle

Especial do Diário do Grande ABC



27/07/2022 | 08:53



O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), que é a prévia da inflação oficial, foi de 0,13% neste mês. Na comparação com o último mês, que fechou em 0,69%, o valor retraiu 0,56 p.p. (ponto percentual). Essa é a menor variação para o mês desde junho de 2020, que registrou 0,02%.

O recuo foi influenciado principalmente pelo setor de transportes, com queda de 1,08. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pela divulgação do índice, as mudanças nos preços dos combustíveis, que diminuíram 4,88%, justificaram essa desaceleração. O etanol se destacou com redução de 8,16% e a gasolina com -5,01%.

Por outro lado, o diesel apresentou alta de 7,32% no IPCA-15.

Outros segmentos que caíram foram habitação (-0,78%), por conta de energia elétrica residencial (-4,61%), combustíveis domésticos (-0,43) e comunicação (-0,05%).

Os resultados são consequência da fixação do teto entre 17% e 18% sobre a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). A sanção da Lei Complementar 194, de 2022, foi publicada no Diário Oficial da União em 23 de junho.

A medida determina que combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo sejam considerados bens e serviços essenciais, não mais itens supérfluos que podem ser taxados livremente por cada Estado.

ALTAS

O segmento de vestuários foi o que saltou em julho, com crescimento de 1,39%. O grupo de alimentos e bebidas também teve saldo positivo de 1,13%, sendo puxado por leites e derivados que aumentaram 11,43%. O litro do leite longa vida, por exemplo, encareceu 22,27% no período.

Na sequência apareceram frutas (4,03%) e panificados (1,91%). O consumo fora de casa também subiu (1,27%) e indicou alta no comparativo com o mês anterior (0,74%).

SÃO PAULO

O peso regional de São Paulo sobre o IPCA-15 é de 33,45%, o que corresponde à maior parcela em comparação aos outros Estados. Nele, o único campo que teve retração foi o de transportes (-1,14%) por conta da queda de 4,71% nos combustíveis. O setor de vestuários superou o índice nacional, com alta de 2,3%.

Os preços desta prévia foram coletados pelo IBGE no período de 14 de junho a 13 de julho.