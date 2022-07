Huawei Band 7 chega ao Brasil: veja detalhes da pulseira inteligente mais fina da marca

Da Redação

A Huawei lançou hoje no Brasil sua nova smartband, a HUAWEI BAND 7. Com diversos recursos para monitoramento do bem-estar, a novidade tem apenas 9,99 mm de espessura e pesa 16g1 sem a pulseira, aumentando o conforto e experiência de uso – fator muito importante principalmente na hora de dormir, trabalhar ou se exercitar.

A HUAWEI BAND 7 apresenta medição automática e contínua de diversos indicadores de vitalidade – incluindo de saturação de oxigênio no sangue (SpO2)3 –, tela grande para exibir todos os detalhes com excelência e bateria de até 14 dias dependendo do uso.

Tela FullView de 1,47 polegadas

A HUAWEI BAND 7 apresenta tela AMOLED com proporção tela-corpo de 64,88%4 e resolução de 194 x 368 pixels, juntamente com o design aprimorado da interface do usuário. O gadget tem experiência visual de alta qualidade.

Também traz moldura ultra estreita para garantir um bom campo de visão, tela de vidro curvo 2.5D – que se alinha melhor com o pulso – e estrutura compacta com aplicação de polímero reforçado com fibra de vidro.

Para combinar com diferentes estilos, a novidade está disponível em Graphite Black (preto) e Nebula Pink (rosa). A cor foi ajustada com precisão para combinar com o corpo do relógio em polímero reforçado com fibra de vidro, juntamente com o delicado revestimento de textura de metal para oferecer um design moderno.

Monitoramento do bem-estar

A HUAWEI BAND 7 reúne diversos recursos para ajudar e orientar os usuários a desenvolver hábitos mais saudáveis e, assim, melhorar sua qualidade de vida. A smartband suporta funções como medidor de frequência cardíaca e de SpO2, monitoramento de sono² e de estresse, acompanhamento do ciclo menstrual, entre outros indicadores.

Para melhor análise do sono, o aparelho contém o HUAWEI TruSleepTM, tecnologia de monitoramento do sono da Huawei que pode avaliar a qualidade do repouso sem perturbar a noite do usuário. A HUAWEI BAND 7 pode auxiliar na identificação e propor soluções para seis tipos de problemas típicos do sono, são eles: dificuldade em adormecer, sono leve, acordar à noite, acordar cedo, ter sonhos vívidos e horário de sono irregular.

A pulseira inteligente está equipada com o HUAWEI TruRelaxTM, algoritmo de monitoramento de pressão contínuo para monitorar o estresse dos usuários durante o dia todo. Quando seu nível estiver alto demais o dispositivo notifica os usuários e sugere exercícios respiratórios para liberar o estresse.

Já o monitoramento de SpO2 permite que os consumidores definam lembretes automáticos para avisar se o oxigênio no sangue atingir níveis baixos.

Ainda neste quesito, a HUAWEI BAND 7 apresenta o sistema recém atualizado HUAWEI TruSeen 4.0, que rastreia a frequência cardíaca do usuário de forma contínua. Também conta com o Healthy Living Shamrock, que fornece gestão personalizada e ativa do bem-estar por meio de metas diárias definidas pelos usuários.

No final do dia, caso os objetivos tenham sido completados, as pétalas do trevo florescerão, incentivando os usuários a desenvolverem hábitos saudáveis.

Sistema de condicionamento físico atualizado

O suporte aos exercícios, recurso característico dos wearables da Huawei, é outra parte importante do lançamento. Equipada com os algoritmos do HUAWEI TruSport, exclusivo da marca, a HUAWEI BAND 7 mede e analisa os índices de 96 modos de treino, ajudando os usuários a melhorarem seu condicionamento físico.

O novo Índice de Capacidade de Corrida (RAI) pode ser usado para medir o nível de resistência de um corredor e a eficiência técnica de corrida. O sistema pode calcular o desempenho com base no histórico dos treinos, frequência cardíaca, ritmo e outros dados multidimensionais e medir a RAI para classificar a capacidade dos corredores, criando planos de treino com base nas análises e objetivos dos usuários e permitindo que eles visualizem o progresso do treino.

Bateria duradoura

Para dispositivos vestíveis inteligentes, um dos fatores mais importante na experiência de uso é a duração da bateria. Sem uma boa autonomia, é difícil experimentar e aproveitar de todos os recursos, limitando a experiência de uso.

Em um cenário típico, o dispositivo oferece uma duração de bateria de até 14 dias, o que garante que os usuários possam usufruí-la o dia todo e monitorar vários indicadores corporais, mesmo durante o sono.

Além disso, para entregar uma experiência mais inteligente e conveniente a HUAWEI BAND 7 suporta:

controles de reprodução de música,

obturador remoto,

notificações e lembretes,

condições do tempo,

despertador,

cronômetro,

timer,

lanterna,

encontre meu telefone

e assistente de voz.

Disponibilidade

A HUAWEI BAND 7 está disponível a partir de hoje (27) pelo preço oficial sugerido de R$ 399. Até o dia 14 de agosto deste ano, a smartband pode ser adquirida pelo valor promocional de lançamento de R$ 349 nos revendedores parceiros da Huawei: Americanas, Loja oficial da Huawei no Mercado Livre, Amazon, Kabum, Submarino, Shoptime e MPCel. Para saber mais, acesse o site oficial da Huawei.