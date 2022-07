Razer lança linha de teclados gamer Deathstalker V2

Da Redação

Do 33Giga



27/07/2022 | 08:55



A Razer anunciou o retorno da linha de teclados Deathstalker. Agora, a edição de periféricos é composta pelos novos DeathStalker V2 Pro, DeathStalker V2 Pro Tenkeyless e DeathStalker V2.

Com design sóbrio e discreto, a linha DeathStalker V2 é ideal para jogadores que procuram um teclado para desktops com ergonomia e fácil de organizar. Todos os novos produtos DeathStalker têm foco no alto desempenho e, por isso, apresentam duas variantes dos switches ópticos low-profile da Razer, uma linear e outra “clicky” (com cliques mais acentuados).

Além da experiência premium oferecida pelos periféricos, os usuários dos teclados DeathStalker V2 poderão aproveitar a leveza, resistência e beleza de uma estrutura fina de alumínio de qualidade superior e teclas com gravação dos comandos a laser com revestimento ultradurável.

Switches ópticos discretos da Razer totalmente novos

Presentes em todas as novas versões do teclado, os Switches Ópticos da Razer proporcionam o acionamento dos comandos na velocidade da luz, graças a um feixe infravermelho que identifica rapidamente as teclas pressionadas.

Na prática, isso significa que não há atraso de debounce em qualquer tecla e os feedbacks de atuação são muito mais velozes e responsivos, ideais tanto para jogos quanto para uma experiência confortável de digitação.

Crédito das fotos: Divulgação / Razer

Os switches ópticos low-profile estão disponíveis em duas opções, a Linear e a Clicky. A primeira tem ponto de ativação de apenas 1,2 mm, com 2,8 mm de trajetória total e força de atuação necessária de apenas 45 gramas. Já a segunda tem ponto de ativação de 1,5 mm, com feedback tátil no mesmo ponto, trajetória total de 2,8 mm e força de atuação necessária de 50 gramas.

Com menos pontos físicos de contato, e consequente redução do desgaste geral das teclas, os switches ópticos low-profile da Razer suportaram testes de 70 milhões de cliques, superando o desempenho dos concorrentes em até 40%.

Além disso, os dois tipos de switches combinam com a linha DeathStalker V2, já que permitem que as teclas fiquem mais próximas à base da placa do periférico e as mãos e pulsos dos usuários apoiadas de forma mais natural. Como resultado, os jogadores sentirão menos fadiga, mesmo após longas horas de uso ininterrupto.

Por fim, cobrindo os switches ficam as keycaps gravadas a laser com revestimento ultradurável, que oferecem resistência ao desbotamento ou arranhões e duram mais que as PBT doubleshots. A resistência é ainda maior graças à placa em liga de alumínio 5052 usada no produto.

Combinação entre performance e versatilidade

O DeathStalker V2 Pro e o DeathStalker V2 Pro Tenkeyless contam com tecnologia proprietária Razer HyperSpeed Wireless.

Usando uma combinação de protocolos de dados otimizados, frequência de rádio ultrarrápida e tecnologia de frequência adaptativa (que verifica as opções disponíveis para utilizar canais sem interferência), a Razer HyperSpeed Wireless oferece uma conexão sem fio estável e segura.

Por meio de um dispositivo de pareamento múltiplo, os jogadores podem se conectar, ao mesmo tempo, com o DeathStalker V2 Pro e um mouse Razer compatível com a tecnologia com nível mínimo de latência.

DeathStalker V2 Pro e DeathStalker V2 Pro Tenkeyless contam com conectividade Bluetooth 5.0 que dá aos usuários a versatilidade de se conectarem a até 3 dispositivos ao mesmo tempo sem a necessidade de re-emparelhamento. Inclusive, os dispositivos podem ser alternados a partir de um único clique de botão.

A bateria dos novos DeathStalker V2 tem autonomia de até 40 horas de uso contínuo no DeathStalker V2 Pro e de 50 horas no DeathStalker V2 Pro Tenkeyless – e ambos os teclados vêm com um cabo USB-C destacável para uso durante o carregamento, evitando qualquer tipo de interrupção por energia, mesmo em longas maratonas de jogos.

Razer Deathstalker V2 Pro

Switches ópticos Low-Profile Razer

Vida útil de 70 milhões de cliques por teclas

Tecnologia sem fio Razer HyperSpeed

Suporte a múltiplos dispositivos via Razer HyperSpeed

Conexão via Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth ou USB-C

Botão de mídia multifuncional e rolo de mídia

Teclas ABS revestidas ultra-duráveis

Retroiluminação personalizável com Razer Chroma™ RGB de 16,8 milhões de opções de cores

Autonomia da bateria de 40 horas

Compatível com Razer Synapse

Memória integrada híbrida e armazenamento em nuvem (até 5 perfis)

Tecla totalmente programável com gravação de macro em tempo real

N-key rollover

Opção Modo de Jogo

Cabo USB-C removível feito de fibra trançada

Preço sugerido no Brasil: R$2.600

Previsão de chegada ao mercado brasileiro: quarto trimestre de 2022

Razer Deathstalker V2 Pro Tenkeyless

Switches ópticos Low-Profile da Razer

Vida útil de 70 milhões de cliques por tecla

Tecnologia sem fio Razer HyperSpeed

Suporte a múltiplos dispositivos via Razer HyperSpeed

Conexão via Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), Bluetooth ou USB-C

Botão de mídia multifuncional e rolo de mídia

Teclas ABS revestidas ultra-duráveis

Retroiluminação personalizável com Razer Chroma RGB de 16,8 milhões de opções de cores

Autonomia da bateria de 50 horas

Compatível com Razer Synapse

Memória integrada híbrida e armazenamento em nuvem (até 5 perfis)

Tecla totalmente programável com gravação de macro em tempo real

N-key rollover

Opção Modo de Jogo

Cabo USB-C removível feito com fibra trançada

Preço sugerido no Brasil: R$2.400

Previsão de chegada ao mercado brasileiro: Quarto trimestre de 2022

Razer Deathstalker V2

Switches ópticos Low-profile da Razer

Vida útil de 70 milhões de cliques por tecla

Botão de mídia multifuncional e rolo de mídia

Teclas ABS revestidas ultra-duráveis

Retroiluminação personalizável via Razer Chroma RGB, com 16,8 milhões de opções de cores

Compatível com Razer Synapse

Memória integrada híbrida e armazenamento em nuvem (até 5 perfis)

Tecla totalmente programável com gravação de macro em tempo real

N-key rollover

Opção Modo de Jogo

Cabo USB-C removível feito de fibra trançada

Preço sugerido no Brasil: R$2.100

Previsão de chegada ao mercado brasileiro: quarto trimestre de 2022