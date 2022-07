Honda ADV 2023: veja as novidades da scooter, que chega por R$ 21 mil

Da Redação

Do 33Giga



27/07/2022 | 08:55



Em menos de dois anos de mercado no Brasil, mais de vinte mil unidades da Honda ADV foram vendidas. Trata-se de uma cifra expressiva tendo em vista seu lançamento ter ocorrido justamente no início da pandemia.

A Honda ADV é capaz de conciliar a praticidade típica das scooters com qualidades incomuns ao segmento, como a desenvoltura para trafegar em terrenos ruins e/ou não pavimentados.

Suspensões de longo curso – 130 mm na dianteira e 120 mm na traseira – se aliam a um chassi tubular reforçado que garante tanto resistência a solicitações incomuns em se tratando de scooters. A Honda ADV proporciona dirigibilidade adequada em qualquer tipo de piso, inclusive quando a pavimentação é ruim ou inexistente.

Importante também neste quesito foi a opção pelos pneus mistos, com banda de rodagem de desenho adequado ao uso no asfalto ou fora dele.

A segurança é outro ponto de destaque na Honda ADV, dotada de um sistema de frenagem superdimensionado, com disco dianteiro tipo “wave” de 240 mm de diâmetro e pinça de pistão duplo assistida pelo sistema ABS – Antilock Brake System. Na traseira o disco também é do tipo “wave”, com 220 mm e pinça de pistão simples.

Itens tecnológicos e de conforto como a SMART Key System (chave presencial), iluminação full LED, painel LCD blackout, para-brisa ajustável em duas posições, espaço sob o assento de 27 litros de capacidade – que pode abrigar um capacete integral – além de grande autonomia de rodagem graças ao tanque com capacidade de 8 litros de combustível, que resultam em elevado padrão de qualidade que é inerente a todas as Honda.

Quanto ao motor, a Honda ADV se vale do monocilindro de 149,3 cm3, SOHC (Single Over Head Camshaft), 4 tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), arrefecido a líquido e com transmissão automática continuamente variável CVT (V-Matic).

Reconhecido por seu desempenho, tal motor conta com o ISS – Idling Stop System, dispositivo que está associado ao ACG, um avançado gerador/motor de partida tipo brushless, de peso e dimensões reduzidas.

Nesta versão 2023 a Honda ADV será oferecida na cor vermelha com grafismos pretos e brancos e na inédita versão prata, com grafismos de mesmo padrão. O preço público sugerido é de R$ 21.790,00, com base no Distrito Federal e não inclusas as despesas de frete e seguro.

A Honda ADV tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem além de 7 trocas de óleo gratuitas durante esse período.