A campanha a federal está crescendo, diz Marangoni

Da Redação



27/07/2022 | 08:45



Ex-secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo e candidato a deputado federal na eleição de outubro, Fernando Marangoni (União Brasil) tem celebrado o crescimento no ritmo da campanha e a nova fase do trabalho, após a homolgação do partido que o confirmou na corrida à Câmara Federal. “A estratégia agora é de massificação de nosso nome. Até aqui a gente mostrou nosso trabalho, desenvolvido ao longo dos anos, seja em Santo André (quando foi secretário municipal de Habitação), seja no governo do Estado”, disse. “Queremos fazer nossa candidatura chegar a quem, de alguma forma, a gente tocou com nossas ações.”

Para isso, é necessário também um trabalho político de capilaridade em relação ao seu nome. Isso significa, na prática, contar com lideranças em diversas regiões do Grande ABC e em outras cidades do Estado, além de comitês descentralizados. “A gente tem uma presença muito grande nas periferias, principalmente pela atuação na área de regularização fundiária e de entregas de unidades habitacionais, o que não exclui o trabalho de relacionamento com amigos de Santo André, famílias e o fato de ter crescido aqui. Nossa missão é trabalhar a sociedade como um todo”, disse.

O candidato a deputado federal também falou sobre os importantes apoios políticos que têm recebido nessa jornada, que, segundo ele, são fundamentais para a ampliação da mensagem junto ao eleitorado. A parceria principal, segundo ele, é com o prefeito Paulo Serra (PSDB) e com a primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), pré-candidata a deputada estadual, com quem ele fará dobrada. “Além disso, temos ao nosso lado Ana Veterinária, Pedro Awada, Vavá da Churascaria, Zezão, Edson Sardano e trabalhando para contar com mais lideranças.”

Marangoni não esconde a satisfação quando vê histórias de famílias que são contempladas com novas moradias ou têm suas casas legalizadas. “Trabalhar com habitação é muito emocionante. Uma entrega não muda só a vida da família. Cada moradia entregue gera entre quatro e cinco empregos diretos e indiretos naquela obra. E a regularizãção fundiária garante mais dignidade para as pessoas. Moradia digna é o princípio de tudo”, afirmou. Segundo ele, foram mais de 65 mil títulos de propriedade já entregues na gestão e a perspectiva é de chegar a 100 mil unidades. “São mais de 800 mil pessoas beneficiadas diretamente em São Paulo”, disse.