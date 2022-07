Fundo Social de S.Paulo fará mais três praças da Cidadania na região

Da Redação



27/07/2022 | 08:37



O Fundo Social de São Paulo vai construir três novas praças da Cidadania no Grande ABC: em Mauá, Diadema e São Bernardo. Os espaços são de equipamentos públicos inovadores para a promoção da cidadania, inclusão social e qualificação profissional que estimula a geração de emprego, o empreendedorismo e a autonomia financeira da população em situação de vulnerabilidade social. Além disso, possui a área de lazer tradicional de uma praça e a oferta de serviços de outros departamentos e parceiros da iniciativa privada.

A primeira unidade na região foi inaugurada em 2019, no Jardim Santo André, em Santo André. Atualmente, o espaço conta com cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de moda, beleza e gastronomia e já formou mais de 1.000 alunos.

A próxima praça a ser inaugurada na região será a de Mauá, em espaço de mais de 6.000 metros no Jardim Éden.

Na segunda-feira, o Fundo Social, em parceria com a Prefeitura de Mauá, promoveu a primeira reunião com a comunidade para discutir a instalaçlão do equipamento. A apresentação foi feita pela coordenadora do processo participativo da Praça da Cidadania Ana Carolina Honora

Para a administradora Caroline Ganzaro, que mora ao lado do terreno onde ficará a praça, a principal necessidade é a oferta de cursos de informática para qualificar jovens em situação de vulnerabilidade: “Os cursos vão ajudar muito a população daqui, sobretudo os mais jovens, que muitas vezes não têm ocupação. Seria interessante também atividades para as crianças”, afirmou Caroline.

O comerciante e pastor Fábio Gouveia, que também participou da consulta à comunidade, comemora a chegada da praça: “O projeto que virá ao nosso bairro vai transformar a realidade de muita gente. O terreno baldio que chega a ser usado de forma ilícita dará lugar para mudar a mentalidade dos nossos moradores com cursos e atividades para a população.”

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), que esteve presente no evento, falou da expectativa para a chegada da praça à cidade.

“Quando minha mulher e presidente do Fundo Social do município conheceu o projeto e me mostrou, eu falei: ‘Mauá vai ter uma praça!’ E este espaço está chegando para transformar a realidade dos nossos moradores”, disse o petista.

A Praça da Cidadania de Mauá está prevista para ser inaugurada no primeiro semestre de 2023. Outras duas unidades também estão em curso, uma para Diadema, já com o processo de licitação aberto, e outra para São Bernardo, que já está com o projeto executivo finalizado.