Suárez revela pré-acordo com Nacional e Atlético-GO lamenta com bom humor

26/07/2022 | 21:02



O atacante Luís Suárez assinou um pré-acordo com o Nacional de Montevidéu nesta terça-feira, conforme anunciado nas redes sociais do clube e do jogador, e está esperando os próximos procedimentos burocráticos para ser oficializado como reforço. O Nacional corre contra o tempo para agilizar a contratação e inscrever o astro uruguaio na lista da Copa Sul-Americana até sábado, prazo final para o registro de atletas.

Adversário do time uruguaio nas quartas de final do torneio continental, o Atlético Goianiense reagiu com bom humor ao anúncio de pré-acordo. "Aí é f...", escreveu o Atlético Goianiense em seu perfil no Twitter, lamentando o anúncio do Nacional sobre a chegada de Luis Suárez. Pouco tempo depois, um torcedor comentou na mesma publicação: "Assim que é bom, fomos feitos para fazer história e faremos mais uma vez". O perfil do Atlético Goianiense respondeu: "Eu concordo."

O primeiro duelo entre Nacional e Atlético Goianiense acontece na próxima semana. No dia 2 de agosto, terça-feira, às 19h15, as equipes medem forças pela partida de ida no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. O jogo pode marcar a reestreia de Suárez com a camisa da equipe uruguaia.

A partida de volta está agendada para o dia 9 de agosto, novamente uma terça-feira, às 19h15. Dessa vez, Atlético Goianiense e Nacional de Montevidéu medirão forças no estádio Serra Dourada, na capital goiana.

Luis Suárez anunciou o pré-acordo nesta terça. Apesar da concorrência de dois times europeus e do Los Angeles FC, dos EUA, os uruguaios foram os preferidos pelos milhares de pedidos feitos pela sua torcida pela contratação. "Todos os vídeos foram emocionantes e nos tocaram o coração. Era impossível negar essa oportunidade de voltar a jogar no Nacional. Temos um pré-acordo e nas próximas horas acertaremos os detalhes. Esperamos que se chegue a um acordo. Vamos desfrutar dessa nova etapa e vê-los nos próximos dias", afirmou Suárez, em vídeo compartilhado pelo perfil oficial do Nacional.

Desde que a possibilidade de contratar o atcante de 35 anos foi revelada publicamente, a torcida do Nacional vive dias de muita expectativa. Na semana passada, quanto o time goleou o Cerrito por 5 a 0 pelo Campeonato Uruguaio, os adeptos vestiam máscaras com o rosto do astro e berravam canções em referência a ele. Autor do quinto gol, o lateral-esquerdo Christian Almeida comemorou vestindo uma das máscaras.

Revelado pelo Nacional, Suárez deixou o país natal em 2006 e fez uma carreira de sucesso na Europa. Após dar os primeiros passos na Holanda, onde defendeu o Groningen e o Ajax, teve uma passagem marcante pelo Liverpool antes de se transferir para o Barcelona, clube no qual conquistou a Liga dos Campeões como parte do inesquecível "Trio MSN", ao lado de Messi e Neymar.

Pela seleção uruguaia, conquistou a Copa América de 2011, disputada na Argentina, e viveu episódios marcantes, desde usar a mão para evitar um gol de Gana na Copa de 2010 a morder o ombro do zagueiro Chiellini na Copa de 2014.