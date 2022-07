Irmão de Rodrigo Mussi esclarece afastamento do ex-BBB

26/07/2022 | 18:26



Desde que Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro, em março, parte do público passou a acompanhar Diogo Mussi, seu irmão, que o acompanhou durante toda a internação e foi responsável pela divulgação de informações sobre seu quadro. Contudo, após a alta do ex-BBB ficou nítido o afastamento entre eles que, inclusive, deixaram de se seguir nas redes sociais.

Em participação no Link Podcast, no YouTube, na última segunda-feira, 25, Diogo contou sua versão sobre a situação. Para contextualizar, o empresário destacou que a "relação como irmão é um pouco estranha", pois nunca foram próximos ou unidos, mas já conversaram bastante.

Segundo ele, o irmão não mudou muito após o BBB 22, pois sempre foi determinado. "Pela forma que a gente viveu e cresceu, a gente sente que não tem retaguarda, um pai e uma mãe para segurar a bronca ou onde voltar. Então, ele é um cara muito obcecado em conseguir vencer", disse.

Diogo demonstrou chateação por algumas atitudes do irmão após se recuperar, uma delas foi respostar uma mensagem que recebeu do ex-colega de confinamento Eliezer, e não uma sua. "Aí, ele só curte, e são coisas que me deixa chateado. É uma questão familiar que o dia que ele quiser se despir e jogar a real do que pega, eu tô aqui", destacou.

Uma discussão motivou o afastamento entre eles. No entanto, uma publicação de Diogo, sobre ingratidão, reforçou a situação. "Em nenhum momento, eu falei que o Rodrigo, não mencionei, as pessoas interpretaram. Falei sobre ingratidão e ali pescaram. Aí, ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado ele porque a gente tinha discutido."

O empresário declarou que está sofrendo hater após expor a situação com Rodrigo. Além disso, ficou chateado porque o irmão sabe de todo o seu apoio antes e após o acidente, mas mesmo assim não demonstra reconhecimento.

"Ele também postou dizendo que os fãs fazem mais por ele do que a família e me atingiu. Ele sabe o quanto eu fiz por ele... Não é justo comigo quando eu estou sendo cancelado, ele soltar isso. Ele não sabe o que eu passei. Não sabe o céu e inferno que passei", destacou Diogo.