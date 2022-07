Visa tem alta no lucro líquido a US$ 3,41 bi no 3º trimestre fiscal

26/07/2022 | 18:25



A Visa registrou lucro líquido de US$ 3,41 bilhões, ou US$ 1,60 por ação, em seu terceiro trimestre fiscal. O resultado representa um crescimento ante os US$ 2,58 bilhões, ou US$ 1,18 por ação, de igual período do ano anterior. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,98, acima da previsão de US$ 1,75 dos analistas consultados pelo FactSet. Após os resultados, a ação da companhia subia 0,40% no after hours em Nova York.

A receita da Visa ficou em US$ 7,3 bilhões no terceiro trimestre fiscal deste ano, alta de 19% na comparação anual. Analistas projetavam, nesse caso, US$ 7,08 bilhões.

Em seu balanço, a empresa afirma que há um quadro de incerteza macroeconômica, com "ventos contrários significativos no câmbio". Além disso, lembra que foi afetada pela suspensão de seus negócios na Rússia, no contexto da guerra na Ucrânia e das sanções subsequentes contra Moscou. A Visa afirma ver os consumidores de volta à ativa, mas também menciona que "a perspectiva econômica não está clara".