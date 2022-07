Vestida de Chucky, criança de 5 anos aterroriza moradores nos EUA

26/07/2022 | 18:20



Moradores do bairro Albertville, no Alabama, nos Estados Unidos, levaram o maior susto ao verem, andando pelas ruas, uma criança de 5 anos fantasiada do boneco Chucky, personagem do filme de terror Brinquedo Assassino, de 1988.

Registros em vídeo e fotos feitos há duas semenas foram publicados por um dos moradores do bairro na internet e viralizaram nas redes sociais esta semana.

Kendra Walden contou no Facebook que pensou que estivesse tendo alucinações ao ver o menino fantasiado, em entrevista ao jornal USA Today. "Quando nos aproximamos dele, vimos que era real", disse.

Segundo Kendra, a funcionária dela que dirigia o carro em que estavam chegou a dar uma volta na rua para olhar o tal boneco mais de perto. "Quando demos a volta (o menino) tirou a máscara, mas rapidamente a colocou de volta e atravessou a rua depois que passamos", relatou.

Kendra divulgou imagens que fez nas redes sociais e pediu na legenda: "Queridos pais do menino com a fantasia de Chucky em Pinson, pegue seu filho? Quase tive um ataque cardíaco".

Após a publicação viralizar, a mãe da criança também comentou a publicação. "A mãe da criança acabou comentando em nosso post e depois de ver as fotos dela, sabíamos que era o filho dela", disse Kendra.