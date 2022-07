'Star Wars: Episódio V' terá sessão especial com orquestra sinfônica em São Paulo

26/07/2022 | 18:16



Os fãs de Star Wars poderão assistir ao Episódio V - O Império Contra-Ataca de uma forma bastante especial, pela primeira vez no Brasil. Em uma tela de cinema e acompanhado por uma orquestra que interpretará ao vivo a trilha sonora do filme, o Star Wars in Concert fará uma apresentação única em São Paulo no dia 13 de agosto.

Composta por 82 músicos, a Orquestra Sinfônica Villa-Lobos fará a exibição sob a direção musical e regência do maestro brasileiro Adriano Machado, tocando as músicas do filme simultaneamente à projeção na tela.

O evento ocorrerá no dia 13 de agosto, às 21h na casa de shows Vibra São Paulo, localizada na Avenida das Nações Unidas, 17955). Os ingressos já estão à venda por meio do site oficial com preços que variam entre R$ 120 e R$ 420, dependendo do setor. As entradas também podem ser adquiridas pela bilheteria física da casa.

Star Wars: O Império Contra-Ataca tem trilha sonora assinada por John Williams, que foi indicado ao Oscar por seu trabalho no longa. Atualmente, aos 90 anos de idade, ele recentemente assinou o tema principal de Obi-Wan Kenobi, série do universo Star Wars transmitida pelo Disney+.