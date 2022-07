Atlético de Madrid descarta busca por Cristiano Ronaldo: 'Não sei quem inventou'

26/07/2022 | 17:57



O futuro de Cristiano Ronaldo segue como incógnita. O astro português tem enfrentado muitas dificuldades para acertar com um novo clube. Seu propósito é disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. Porém, nesta terça-feira, mais um time negou o interesse em contar com o atacante de 37 anos. A direção do Atlético de Madrid descartou qualquer chance de contar com Cristiano Ronaldo.

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, foi questionado sobre a possibilidade de transferência do jogador do Manchester United para a equipe da capital espanhola e disse não entender a origem dos rumores.

"Não sei quem inventou essa história, mas não corresponde à verdade. É praticamente impossível o Cristiano Ronaldo jogar no Atlético de Madrid", afirmou Enrique Cerezo.

Cristiano Ronaldo e seu empresário, Jorge Mendes, se reuniram com a direção do Manchester United para chegar a um acordo para o rompimento do vínculo do atleta com o clube inglês. De acordo com a imprensa local, o plano do United era colocar Alex Ferguson como mediador do acordo. No entanto, o português se mostra irredutível e não quer seguir na equipe.

Segundo a rádio espanhola Cope, o empresário Jorge Mendes levou ao Manchester United uma proposta de renovação do contrato de Cristiano Ronaldo, com a garantia de facilidades para que o astro seja emprestado a outro clube na temporada 2022/23.

Cristiano Ronaldo ouviu "não" de diversas equipes do primeiro escalão do futebol europeu. Chelsea, Bayern de Munique e Manchester City são alguns deles. O Atlético de Madrid se soma a esta lista. Com portas fechadas em muitas equipes, que acusam o alto investimento e a idade do jogador como entraves, restam poucos clubes interessados em contar com o atleta. Seu ex-clube, o Sporting, é apontado como um possível destino.