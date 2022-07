Rafael Matos supera compatriota e avança nas duplas no Torneio de Umag

26/07/2022 | 16:32



Em duelo com brasileiros, Rafael Matos levou a melhor sobre Fernando Romboli nesta terça-feira e estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Umag, na Croácia. Matos e o espanhol David Vega Hernández superaram Romboli a o francês Albano Olivetti por 2 sets a 0, com parciais de 3/6, 6/3 e 11/9.

Matos e Hernández chegaram a salvar um match point antes de finalizar o confronto, que garantiu a dupla nas quartas de final. Eles vão enfrentar agora no torneio croata, de nível ATP 250, a parceria formada pelo colombiano Nicolas Barrientos e pelo mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.

Matos é o tenista brasileiro com os melhores resultados da temporada até agora. O gaúcho de 26 anos conquistou neste ano quatro dos seus cinco títulos de nível ATP na carreira. Ao lado do parceiro espanhol, foi campeão em Bastad, Mallorca e Marrakech. O outro troféu foi obtido formando dupla com o compatriota Felipe Meligeni.

Por outro lado, Fernando Romboli se despede logo na estreia em Umag, no torneio que foi campeão no ano passado. Curiosamente, ele havia levantado o troféu jogando com Hernández, atual parceiro de Rafael Matos, número 36 do mundo no ranking individual de duplas. O gaúcho vive o melhor momento de sua carreira, focada nas duplas.