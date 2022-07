Larissa Manoela posta fotos românticas ao lado de André Luiz Frambach

26/07/2022 | 16:11



Fofos! Nesta terça-feira, dia 26, Larissa Manoela compartilhou belos registros para seus seguidores no Instagram. Nas fotos, ela aparece ao lado de André Luiz Frambach em um momento mega romântico durante uma viagem para Búzios, no Rio de Janeiro. Na legenda, a atriz de Além da Ilusão optou por descrever seu amor pelo namorado com apenas uma palavra:

Nós, relatou ela, em inglês.

Nos comentários da publicação, o ator também se declarou para a amada:

O universo tem sido muito bom comigo! Obrigado

Os fãs e amigos dos dois aproveitaram para mostrar todo o amor que sentem pelo casal, eles falaram sobre como amam ver Larissa e André Luiz juntos.