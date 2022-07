Joseph Quinn, o Eddie de Stranger Things, é barrado em aeroporto e liberado após ser reconhecido

26/07/2022 | 16:10



Chrissy, wake up! Gente como a gente, até o intérprete de Eddie de Stranger Things passa por perrengues. Em entrevista ao Jimmy Fallon, o ator britânico Joseph Quinn contou que foi barrado na imigração norte-americana enquanto tentava viajar para Nova York, onde iria justamente participar do talk show. No entanto, Quinn se livrou do problema ao ser reconhecido pelo personagem da série de sucesso da Netflix.

- Eu fui levado para o que você poderia chamar de uma masmorra e me pediram para esperar lá por cerca de 20 minutos. Aí fui chamado a uma mesa onde alguém me perguntou: O que você está fazendo nos Estados Unidos, senhor? Eu disse: Na verdade, estou aqui para conhecer Jimmy Fallon no The Tonight Show. Mas ele [o agente da alfândega] não acreditou em mim.

Vale lembrar que, na vida real, o artista possui um visual diferente de seu personagem. Enquanto Eddie tem cabelos longos, Joseph prefere os fios curtinhos e barba por fazer. Por sorte, o amigo do agente interrompeu a entrevista e disparou:

- Deixe o Eddie em paz! É o Eddie de Stranger Things

Joseph continuou:

- E aí virou para mim e perguntou: Você volta na próxima temporada? Respondi que não sabia, e ele falou: É melhor você voltar.