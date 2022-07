Marcelo Falcão relembra declaração de que Deborah Secco traiu todos seus ex-namorados

26/07/2022 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 25, Marcelo Falcão relembrou em entrevista para o TV Fama, da Rede TV, uma declaração de Deborah Secco. Há algum tempo, a atriz fez um comentário que se tornou bastante famoso, ela revelou que havia traído a todos os seus ex-namorados e disse que tinha sido traída por todos eles também.

O cantor e a mãe de Maria Flor namoraram por dois anos, no começo dos anos 2000. O relacionamento dos dois foi sério, chegaram a ficar noivos e Secco tatuou o nome do rapaz no pé. Ao ser perguntado sobre seus relacionamentos anteriores, Falcão respondeu ter máximo respeito a todas:

- Foi ela que falou. Eu sinto por ela porque acho que se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa, eu respeito o sentimento dela, mas, hoje, jamais na minha vida vou falar de alguém, respeito máximo por ela e por qualquer outra que tenha passado na minha vida. Se eu não tivesse passado por el [Deborah] eu talvez não tivesse conhecido minha mulher.

Atualmente, o vocalista do grupo O Rappa é casado com Érica Bauchiglione e o casal tem um filho chamado Tom de quatro anos de idade. Marcelo contou que está muito feliz e que esse relacionamento foi a oportunidade mais linda de sua vida.