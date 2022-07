Zilu Godoi faz homenagem ao ex-marido de Wanessa Camargo: Seja feliz na sua totalidade

26/07/2022 | 16:10



Nesta terça-feira, dia 26, Marcus Buaiz completa 43 anos de idade. Entre as muitas declarações de aniversário, Zilu Godoi resolveu prestar homenagens ao ex-genro. Nos Stories que ela publicou, a mãe de Wanessa Camargo fala sobre as coisas que deseja à ele nesse novo ciclo de vida:

- Deus ilumine seu caminhar, com muito amor, muita paz e alegrias!!! Seja feliz na sua totalidade! Feliz Aniversário!

Na foto que Zilu postou, é possível ver o empresário curtindo o momento ao lado dos dois filhos que teve com a cantora, José Marcos e João Francisco, com dez e sete anos de idade. E como você já viu aqui no ESTRELANDO, Wanessa perdeu a sua empresária e contratos quando assumiu um romance com Dado Dolabella, depois do divórcio com Marcus.

Vale relembrar a mãe da artista falou recentemente sobre a separação do casal. Ela relembrou que passar por um divórcio é sempre triste, mas deseja que todos possam ser felizes.